中关村在线消息：北京时间3月23日消息，今天苹果公司在其官网发布公告，他们已经在全球其他地区解除了对于iPhone、新iPad Pro以及新MacBook Air的购买限制，但是并没有解除中国地区的购买限制。



苹果解除多款产品购买限制 中国仍部分受限

目前，苹果已经不会再对iPhone和Mac mini限购，但是他们依旧选择限制每位顾客最多购买5部新MacBook Air、2部新iPad Pro。同时，新款iPad Pro仍然没有被批准在中国销售。新款MacBook Air和iPad Pro仍然有购买限制。

此前由于新型冠状病毒影响，苹果产品的供应链受到了极大的冲击。于是，苹果决定在全球的官网上进行限购，也就是说每位客户每个型号的iPhone最多只能购买2台。

受到购买限制的机型为现在iPhone的主流机型，包括iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Max。同时，本周公开的新款iPad Pro也被进行了限购。

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