中关村在线消息：近日根据外媒消息，LG在海外发布了一款尺寸为48英寸的OLED电视产品，该企业一共在美国上市了12款OLED电视产品，尺寸分别是48、55、65、77、85英寸，同时支持4K以及8K两种分辨率可供用户选择。



LG发布48英寸OLED系列电视 最贵高达21万元

相比液晶显示面板的切割工艺，OLED面板的切割工艺更具有挑战性，尤其是55吋往下的尺面板，良率一直都是业内较为头疼的一件事。因此，这也是LG首款48英寸的OLED电视产品。

这款电视拥有一款4K分辨率 3840x2160 OLED面板，120Hz刷新率，支持G-Sync防撕裂技术，支持Dolby Vision、Dolby Vision IQ、HDR10、HLG、技术，内置第三代α9处理器。

该电视在美售价为1499美元，约合人民币是10545元；一并公布的还有其他大电视的价格，最高为29999美元，约合人民币21万元。

早在今年CES 2020展会上，素有 “液晶之父”美名的夏普就曾展示了一款尺寸为30英寸的OLED电视，当时一经展出，便吸引了无数科技爱好者驻足观看。

LG再次携48吋OLED电视在海外正式亮相，并且同时拥有48、55、65、77、85英寸五个尺寸段的电视产品可供用户选择。

小尺寸OLED电视的量产发布，无疑不是在证明，OLED电视的切割工艺有了更进一步的拔高，会成为未来的趋势。【7404780】

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