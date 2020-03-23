中关村在线消息：近日据外媒WindowsLatest消息，新推出的Surface Neo并不是微软的唯一一款双屏设备。







据传下一代Surface Duo可能配备深度相机

该公司还宣布了一款名为“ Surface Duo”的Surface手机，该手机可运行Google的Android应用并直接从Play商店支持微软的服务。



Surface Duo是由Panos Panay领导的Surface团队设计的，它似乎具有出色的硬件，但是之前有传言称Surface Duo设备将配备中核相机。

因与Galaxy Fold和Mate X竞争的Surface Duo可能没有配备出色的相机模块，但是微软似乎正在致力于与软件相关的重大改进。除了基于软件的改进之外，微软还致力于深度相机资源管理。

微软表示，它计划使用三维“ 3D”相机来提供比标准相机更高的性能。例如，2D相机依靠感测场景中的运动来触发激活，这可以用3D相机解决。

微软在专利文件中指出：“ 3D成像可以纠正2D图像的许多缺点。但是，传统的深度相机操作技术往往会使用相对大量的资源。”

微软表示，深度相机还能够生成不同类型的帧，例如2D帧，3D帧或分辨率相对较高和较低的帧以及不同视场的帧等。该公司正在探索各种类型的深度相机，例如飞行时间深度相机，结构化光深度相机或立体深度相机等。【7404753】

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