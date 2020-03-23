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    苹果宣布其Books应用中提供免费书籍和有声读物

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒AppleInsder消息，苹果公司宣布在其Books应用程序中发出通知，提醒用户该应用内提供的免费书籍和有声读物的集合。

    苹果宣布其Books应用中提供免费书籍和有声读物
    苹果宣布其Books应用中提供免费书籍和有声读物

    该通知标题为“Enjoy a good book, on us”，邀请用户浏览其iPhone或iPad上“ 图书”应用程序中的免费内容。苹果公司还指出，该应用程序还包括“供孩子阅读的书籍以及全家有声读物等”。

    Apple Books有专门的版块提供特别优惠和免费书籍，以及服务上免费提供给用户的书籍的“热门免费排行榜”。根据市场的不同，苹果还提供一些经典作品，包括刘易斯·卡罗尔，简·奥斯汀和莎士比亚的作品。

    免费内容也适用于有声读物，在美国，有声读物包括《小熊维尼》、《锁与钥匙》和《龙的崛起》等。

    虽然这些作品已经存在了很长一段时间，但鉴于新冠病毒的全球大流行，推广是及时的。在整个2月和3月，世界各国政府一直在指示人们留在家中，以防止疾病传播，这一趋势导致人们希望通过互联网获得更多的娱乐来源。

    为满足需求，应用程序开发人员和其他内容生产商已加紧提供免费游戏和内容，以供居家隔离的观众使用。

    家庭工作和内容消费的增加也导致中国平板电脑的销量增加，随着新冠继续传播，这一趋势可能会在其他国家显示出来。【7404654】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7404654.html report 1054 中关村在线消息：近日据外媒AppleInsder消息，苹果公司宣布在其Books应用程序中发出通知，提醒用户该应用内提供的免费书籍和有声读物的集合。苹果宣布其Books应用中提供免费书籍和有声读物该通知标题为“Enjoy a good book, on us”，邀请用户浏览其iPhone或iPad上“ 图...
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