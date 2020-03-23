4次熔断过后 美股半导体企业最高跌幅超50%

中关村在线消息：刚刚过去的两周时间，全球股市大震动几乎波及了所有人，甚至一些完全不关注股市的用户都能体会到美股4次熔断的可怕。半导体行业自然也未能幸免于难，其中跌幅最高的万国半导体甚至达到了56.83%。



美股半导体企业最高跌幅超50%



据相关统计显示，此次动荡之下美股半导体企业的跌幅TOP 20均有超过30%的跌幅，这也使得原本在2019年就一度被列为“熊市”的全球半导体行业再度遭受重创，所有地区都没能逃过这场浩劫，其中美洲半导体市场下降的尤为严重。



2019年本就不乐观的半导体市场雪上加霜

根据IDC近日发布的《新冠病毒对全球半导体市场预测的影响》报告，经历了疫情之后的全球半导体行业继续大幅缩水的可能性达80%。他们认为2020年半导体行业的营收甚至会同比下跌6%~12%，这对全球半导体市场的影响达258亿美元。



IDC预测2020年半导体市场仍有反弹几率

就目前来看受全球疫情扩散的影响，可以确定半导体市场上半年将持续下滑。但值得注意的是，IDC给出的报告中还显示，2020年半导体行业仍有20%的几率实现快速、强劲的反弹，在最好的情况下甚至能带来超过6%的增长甚至更多。【7404640】

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