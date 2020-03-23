早报：Redmi新智能电视官宣 英国开发厕纸计算器

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

新冠病毒在全球蔓延，此前被指责应对不力的亚马逊，近期也发布了备忘录。

贝索斯向员工发备忘录 改善仓库员工安全





据外媒报道，亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)周六向员工发送了一份备忘录，谈到了新冠病毒爆发期间仓库员工的安全问题。贝佐斯表示亚马逊已经采取了一系列措施来改善其仓库的安全，并正在“努力进一步改进这些措施”。

Redmi的电视也要发布新品了，将会同Redmi K30 Pro 5G版一同发布。

Redmi智能电视新品官宣 3月24日亮相





近日Redmi红米手机官博表示，3月24日的Redmi K30 Pro 5G先锋真旗舰新品发布会上将不仅仅有手机新品，还将推出Redmi智能电视新品，并且@了Redmi智能电视微博，随后Redmi智能电视官博转发了此条微博，并配文“Redmi智能电视新品，为更大视界而来！3月24日见！”。

新冠病毒在全球蔓延，视频流媒体成为人们疫情期间使用最多的网站。



为缓解网络压力 Disney+欧洲视频码率





据外媒报道，由于新冠病毒疫情影响，迪士尼宣布，将于3月24日开始，暂时减少其流媒体平台Disney+的带宽使用，并降低视频质量。此外，应法国政府要求，迪士尼将推迟至4月7日在法国上线Disney+，比原定计划晚两周。

新冠病毒的愈演愈烈，厕纸的储备成为了海外民众关心的话题。



厕纸够用么？英国程序员开发厕纸计算器





受新冠病毒疫情影响，一些国家已开始出现哄抢卫生纸的现象。为了节约用纸，英国程序员Ben Sassoon及艺术家Sam Harris开发了一款独特的“厕纸计算器”。这款工具可以计算出用户当前的厕纸能够用多少时间，输入每天剩下的卷数和用户估计每天需要上厕所的次数即可在屏幕顶部显示现有的纸卷数够用多久。

LV也要购买大量口罩了，这次是从中国采购的。



奢侈品集团LVMH确认 从中国采购4000万口罩





据外媒报道，全球最大的奢侈品集团LVMH，也就是LV母公司宣布从中国采购4000万个口罩，主要用于援助法国的卫生部门及公立医院。这批口罩是分批采购的，首批1000万个将未来几天交付，剩下的3000万个口罩会在四周内交付。

疫情期间，Steam的在线人数屡破新高。



Steam在线人数再创新高 峰值突破2200万





据Steam数据页面显示，截止3月21日深夜同时在线的Steam用户已经突破了2200万人，目前峰值为22,110,238。《古墓丽影》刚刚开启免费活动让本作也贡献了大约6万多的同时在线玩家数。《CS：GO》、《Dota2》、《PUBG》、《怪物猎人：世界》以及《彩虹六号：围攻》则是人气主力。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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