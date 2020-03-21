I/O 2020大会彻底取消 谷歌说：线上都不办了

中关村在线消息：美国当地时间周五，谷歌在官方推特上宣布彻底取消一年一度的I/O开发者大会。谷歌解释称：“这是出于对开发者、员工和当地社区健康和安全的考虑”。





据了解，在3月3日时谷歌就宣布，由于受到新冠病毒疫情的影响，将把I/O大会改为仅在线上举行。不过现在，谷歌已经表示线上大会也被取消了。

谷歌发布Twitter消息称：“出于对开发者、员工和当地社区健康和安全的考虑——以及旧金山湾区当地政府的‘就地避难’（shelter in place）要求——我们很遗憾地决定今年不会以任何形式举办I/O大会。目前，我们大家能做的最重要的事情是，集中注意力去帮助人们应对所有人都正面临的新挑战。我们将继续竭尽所能地帮助社区保持安全，继续发出通报并保持联系。我们将继续致力于通过开发者博客和社区论坛与你们分享Android更新。”

谷歌通常会在I/O大会上推出软件更新，有时还会发布新的硬件产品。另外，Facebook、微软和苹果公司也都已将各自的开发者大会转移到仅在线上举行，但谷歌是第一家彻底取消大会的公司。【7404198】

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