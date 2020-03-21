微博数据疑泄露：或涉及5亿用户，手机号等信息外流

近日，微博数据疑泄露事件受到网友热切关注。微博数据疑泄露究竟是怎么回事呢？此前有微博名为“安全_云舒”的用户转发微博时称：“很多人的手机号码泄露了，根据微博账号就能查到手机号……已经有人通过微博泄露查到我的手机号码，来加我微信了。”



微博数据疑泄露

微博数据疑泄露时间爆发后，该网友在微博下的留言中进一步表示，他通过技术查询，发现不少人的手机号已被泄露，当中涉及不少微博认证的明星、官员、企业家。“来总的手机号也被泄露了，我昨晚查过。”（“来总”代指微博CEO 王高飞）

微博数据疑泄露的揭发人，网友“安全_云舒”的微博主页上，其个人介绍为“默安科技创始人兼 CTO”，原阿里集团安全研究实验室总监。有媒体向默安科技官方求证，证明以上信息属实，“安全_云舒”确为默安科技CTO 魏兴国，“云舒”是其在阿里巴巴的花名。

微博数据疑泄露很快登上热搜，微博针对微博数据泄露一事回应承认属实，目前已及时强化安全策略，并表示这起数据泄露不涉及身份证、密码，对微博服务没有影响。

但是微博还称，“此次数据泄露应该追溯到2018年底，当时，有用户通过微博相关接口通过批量手机批量上传通讯录，匹配出几百万个账号昵称，再加上通过其他渠道获取的信息一起对外出售。

其一直有提供根据通讯录手机号查询微博好友昵称的服务，用户授权后可以使用该服务。但微博不提供用户性别和身份证号等信息，也没有“根据用户昵称查手机号”的服务。

因此这起数据泄露不涉及身份证、密码，对微博服务没有影响。此次非法调用微博接口匹配出的信息即为微博账号昵称，不涉及其余隐私数据。”

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