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    蔚来去年亏114亿融175亿 销量大涨八成走出艰难时刻

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    近日，蔚来汽车发布2019年第四季度和全年业绩报告。根据报告显示，蔚来去年亏114亿，比去年的亏损233.28亿元相比减少51.1%。不过近期蔚来汽车融资进行比较顺利，虽然蔚来去年亏114亿但容到了175亿，并且报告显示销量大涨八成，蔚来或许真的走出了艰难时刻。

    蔚来去年亏114亿融175亿 销量大涨八成走出艰难时刻
    蔚来去年亏114亿融175亿

    具体来看，蔚来汽车2019年销售毛利率为-9.9%，比上年度减少8.3个百分点，其中第四季度销售毛利率为-6%，比第三季度增长0.8个百分点。

    另外，蔚来汽车在2019年累计交付20565辆新车，同比增长81.2%。在造车新势力中稳居第一，并且在国内的豪华SUV市场中，表现同样不俗。

    “今年1季度，保证员工和用户在疫情期间的健康和安全是我们最高优先级的工作，感谢用户和团队的努力，我们逐步的走出了最艰难的时刻。”  李斌在电话会议上说道。

    蔚来的压力似乎没有那么大，今年3个月以来，李斌接连找到了近175亿元的融资。或许正如李斌所言，未来已经走出了艰难时刻。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7403871.html report 777 近日，蔚来汽车发布2019年第四季度和全年业绩报告。根据报告显示，蔚来去年亏114亿，比去年的亏损233.28亿元相比减少51.1%。不过近期蔚来汽车融资进行比较顺利，虽然蔚来去年亏114亿但容到了175亿，并且报告显示销量大涨八成，蔚来或许真的走出了艰难时刻。蔚来去年亏11...
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