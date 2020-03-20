蔚来去年亏114亿融175亿 销量大涨八成走出艰难时刻

近日，蔚来汽车发布2019年第四季度和全年业绩报告。根据报告显示，蔚来去年亏114亿，比去年的亏损233.28亿元相比减少51.1%。不过近期蔚来汽车融资进行比较顺利，虽然蔚来去年亏114亿但容到了175亿，并且报告显示销量大涨八成，蔚来或许真的走出了艰难时刻。



蔚来去年亏114亿融175亿

具体来看，蔚来汽车2019年销售毛利率为-9.9%，比上年度减少8.3个百分点，其中第四季度销售毛利率为-6%，比第三季度增长0.8个百分点。

另外，蔚来汽车在2019年累计交付20565辆新车，同比增长81.2%。在造车新势力中稳居第一，并且在国内的豪华SUV市场中，表现同样不俗。

“今年1季度，保证员工和用户在疫情期间的健康和安全是我们最高优先级的工作，感谢用户和团队的努力，我们逐步的走出了最艰难的时刻。” 李斌在电话会议上说道。

蔚来的压力似乎没有那么大，今年3个月以来，李斌接连找到了近175亿元的融资。或许正如李斌所言，未来已经走出了艰难时刻。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：蔚来去年亏114亿融175亿 销量大涨八成走出艰难时刻http://news.zol.com.cn/740/7403871.html