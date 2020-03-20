中关村在线消息：北京时间3月20日消息，近期由于新型冠状病毒影响，苹果产品的供应链受到了极大的冲击。于是，苹果决定在全球的官网上进行限购，也就是说每位客户每个型号的iPhone最多只能购买2台。



iPhone供应收到限制 苹果官网全球开始限购

据了解，受到购买限制的机型为现在iPhone的主流机型，包括iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Max。同时，本周公开的新款iPad Pro也被进行了限购。

此前，Loup Ventures风投公司的分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）在最新的报告中显示，因近期中国代工厂大批量复工，苹果的多款产品供应情况有所改善。

吉恩·蒙斯特在近一个月的时间中一直在关注苹果产品的供应情况，而在近两周的时间里，苹果旗下的四款关键性产品：iPhone 11、iPhone 11 Pro、AirPods 2和AirPods Pro在13个国家的供应情况有显著改善。

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