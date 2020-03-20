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    三星手机三星 Galaxy S20（12GB/128GB/全网通）

    三星Galaxy S20系列国行版今日首销 6999元起售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据三星中国官方消息，三星Galaxy S20系列国行版今日已正式开售，三星Galaxy S20 12GB+128GB版售价6999元、三星Galaxy S20+ 12GB+128GB版售价7999元、Galaxy S20 Ultra 12GB+256GB版售价9999元。

    三星Galaxy S20系列国行版今日首销 6999元起售
    三星Galaxy S20系列国行版开售

    据了解，三星Galaxy S20系列国行版与海外版基本保持一致，依然会推出Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra三个版本。这三款新机均采用了居中打孔的屏幕方案，6.2英寸、6.7英寸和6.9英寸，刷新率均达到120Hz。

    三星Galaxy S20系列国行版今日首销 6999元起售
    三星Galaxy S20系列核心配置一致

    相机方面，三星Galaxy S20采用了1200万像素主摄+6400万长焦镜头+1200万超广角镜头，Galaxy S20+则在此基础上增加了一颗ToF镜头，而Galaxy S20 Ultra则采用了1.08亿像素主摄+4800万长焦镜头+1200万超广角镜头+ToF镜头的四摄组合，支持100倍变焦拍摄。

    核心配置方面，三星Galaxy S20系列均搭载了骁龙865处理器，支持双模5G连接，标配12GB内存规格；机身内置4000-5000mAh电池，最高支持45W快充，支持IP68级防尘防水。【7403742】

    （本文图片来自网络）

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