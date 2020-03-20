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    三星Galaxy S20源代码泄露出：Galaxy Note 20信息

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据3月20日消息，在Galaxy S20系列发布后，三星公布了Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra的内核源代码，在源代码中XDA发现了Galaxy Note 20、Galaxy Fold 2的踪迹。

    三星Galaxy S20源代码泄露出：Galaxy Note 20存在
    三星Galaxy S20源代码泄露出：Galaxy Note 20信息

    据外媒XDA表示，在Galaxy S20内核源代码中有五个不同设备、分别涵盖了三个系列产品，这三个系列分别是Project XYZ、Project Canvas、Project Winner2。

    其中Project XYZ是Galaxy S20系列，Galaxy S20是X1，Galaxy S20+是Y2，Galaxy S20 Ultra是Z3。

    Project Canvas可能就是传闻中的Galaxy Note 20系列，源代码中仅公布了“C2”这一款设备，XDA猜测可能还有C1和C0两款设备，这意味着Galaxy Note 20系列不止一款。

    Project Winner2可能就是Galaxy Fold 2了，理由是第一款Galaxy Fold是Project Winner，因此Project Winner2大概率就是下一代Galaxy Fold。

    源代码中还找到了代号为kona的骁龙865，意味着Galaxy Fold 2、Galaxy Note 20将会采用骁龙865旗舰平台。

    关于Galaxy Note 20的细节暂时不得而知，它可能会采用挖孔屏方案，刷新率、分辨率预计为120Hz、2K+，顶配版有可能会配备16GB内存。【7403733】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy S20源代码泄露出：Galaxy Note 20信息http://news.zol.com.cn/740/7403733.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7403733.html report 983 中关村在线消息：据3月20日消息，在Galaxy S20系列发布后，三星公布了Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra的内核源代码，在源代码中XDA发现了Galaxy Note 20、Galaxy Fold 2的踪迹。三星Galaxy S20源代码泄露出：Galaxy Note 20信息据外媒XDA表示，在Galaxy S20内...
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