中关村在线消息：北京时间3月20日消息，美国当地时间19日贾跃亭债务处理小组对外表示，贾跃亭今天在加州中区破产法院举行的听证会上取得非常正面的结果。贾跃亭已经可以正式开始他的破产重组计划。



贾跃亭破产重组方案获批准 即刻起可以生效

根据贾跃亭债务处理小组的消息，贾跃亭的破产重组披露声明和申请持产债务人贷款的动议获得了法院批准。不过，加州中区破产法院也全面驳回了上海懒财试图驳回该破产重组案的动议。在获得法院批准之后，贾跃亭的破产重组计划可以启动债权人投票程序。一旦获得债权人投票通过，并获得了法院的批准，贾跃亭的破产重组计划就可以立即生效。

本月初的时候，贾跃亭已经正式向美国加州中区法院提交最新版破产重组披露声明。声明中提到，甘薇已经放弃了财产的优先分配权利。

在这份最新版破产重组披露声明发布之后，所有有关贾跃亭破产重组相关文件均已提交完成。贾跃亭债务处理小组认为，此举为破产重组的最终成功完成迈出了关键的一步，这意味着贾跃亭已经与债委会就破产重组方案达成一致。

最新版破产重组披露声明中提到，贾跃亭的妻子甘薇放弃了优先分割夫妻共同财产的权利，将会在债权人信托成立后与全体债权人平等受偿，唯有破产重组加上FF最终成功，甘薇才可能跟全体债权人一起得到偿付。

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