中关村在线消息：据悉在今日凌晨，HMD发布旗下5G手机诺基亚8.3 5G，该手机采用挖孔屏方案，背部镜头为奥利奥造型，采用侧面指纹方案（非屏幕指纹）。











诺基亚8.3 5G公布：配骁龙765G+侧面指纹方案

诺基亚8.3 5G采用6.8英寸PureDisplay显示屏，搭载高通骁龙765G移动平台，后置6400万四摄，具体包括6400万主摄、1200万超广角、200万景深和200万微距。



电池容量为4500mAh，支持18W快充，保留3.5mm耳机孔，运行Android 10，HMD承诺会升级到Android 11。

该机在售价方面，6GB+64GB版售价599欧元约合人民币4600元，8GB+128GB版售价649欧元约合人民币4900元，HMD称诺基亚8.3 5G会在今年夏季上市开卖。

诺基亚5.3采用6.55英寸水滴屏，分辨率为HD+，搭载高通骁龙665处理器，最高配备6GB内存+64GB存储另外提供3GB、4GB内存版本，后置1300万主摄+500万超广角+200万景深+微距四摄，前置800万像素，电池容量为4000mAh，支持10W充电，起售价189欧元约合人民币1400元。

诺基亚1.3采用5.71英寸水滴屏，分辨率为HD+，搭载高通骁龙215处理器，配备1GB内存+16GB存储，后置800万像素，前置500万像素，电池容量为3000mAh，支持5W充电，售价95欧元约合人民币700元，4月份上市。

HMD承诺诺基亚5.3、诺基亚1.3都将升级到Android 11（预装的都是Android 10）。【7403628】

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