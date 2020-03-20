供货不足？苹果官网开启限购 每人限购两部手机

中关村在线消息：据苹果中国官网显示，目前苹果已经开启限购模式，部分产品仅要求每位顾客限购两台，其中包含iPhone 11全系、iPhone XR和AirPods Pro。有知情人士透露，苹果此举可能是因为全球供货不足。

苹果中国官网开启限购

不过，根据近日Loup Ventures风投公司的分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）的最新报告中显示，因近期中国代工厂大批量复工，苹果的多款产品供应情况有所改善。在近两周的时间里，苹果旗下的四款关键性产品：iPhone 11、iPhone 11 Pro、AirPods 2和AirPods Pro在13个国家的供应情况有显著改善。



若苹果供应链5月前不能完全恢复 将影响新品发布

但目前的复工情况显然并不能解决苹果的供货问题，，之前韦德布什证券公司分析师Daniel Ives曾表示，如果苹果公司产能在4月恢复正常，就不会影响到今年秋季的新iPhone发布。若苹果供应链推迟至5月恢复正常的话，今年新九月份的iPhone可能会推出几周发布。【7403622】

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