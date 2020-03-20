Redmi K30 Pro预约界面曝光 起售价3299元

中关村在线消息：近日，Redmi红米手机官方已正式宣布将于3月24日发布首款5G旗舰手机——Redmi K30 Pro。今日，有网友在微博上曝光了该机的预约界面，显示该机的起售价为3299元。



Redmi K30 Pro起售价为3299元

综合目前已知消息，Redmi K30 Pro拥有两款新机，分为标准版和变焦版，两者仅在相机方面有所区别。该系列将全系标配三星AMOLED屏幕，拥有5000000:1的对比度，最高亮度达可达800nit，峰值亮度达1200nit，同时还获得了HDR10+认证和国莱茵TüV全局护眼认证。



Redmi K30 Pro采用升降前摄+后置四摄方案

对于未能配备高刷新率屏幕，Redmi产品总监王腾表示：“这次屏幕有惊喜，也有遗憾。遗憾就是大家关注的高刷新率，这次是60Hz。除了没有高刷新率外，Redmi K30 Pro的屏幕素质可圈可点。”

核心方面，Redmi K30 Pro系列将搭载骁龙865旗舰处理器，支持双模5G网络，应用了UFS 3.1闪存和LPDDR5内存技术，以及3435mm2超大面积的VC液冷散热，在常温状态下的安兔兔跑分可达610296分。【7403614】

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