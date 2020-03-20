早报：苹果开始限购iPhone 诺基亚发布首款5G手机

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

诺基亚首款5G手机Nokia 8.3 5G正式发布，搭载高通765G处理器





今日凌晨正式发布了包括诺基亚8.3、诺基亚5.3在内的诸多设备，其中诺基亚8.3也是诺基亚旗下首款5G设备。



诺基亚8.3搭载高通骁龙 765G 处理器，支持5G；采用一块6.81英寸挖孔屏，支持根据环境亮度切换显示模式；摄像模组方面采用后置PureView奥利奥式后置四摄方案，由6400万像素主摄+1200万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素景深镜头组成，均为蔡司光学镜头且支持4K视频录制/云台级防抖。

电池容量为4500mAh的电池，侧面指纹识别方案；存储方案为6GB+64GB/8GB+128GB。起售价为599欧元。





苹果官网开启限购，每人仅限购买两部iPhone。IT之家查看苹果官网发现，包括iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XR在内的机型都每人限购2部，另外AirPods Pro也每人限购两部。



不过目前苹果iPad、Apple Watch和MacBook等设备在苹果官网并不限购。

此前中国信息通信研究院公布的一份最新数据显示，今年2月份苹果iPhone手机的国内出货量不足50万部，与去年同期相比下滑60%。受新冠病毒疫情影响，今年2月，苹果在中国内地的所有零售店Apple Store关闭了至少两周时间。

特斯拉宣布美国两工厂临时停工 股价盘后大跌8%





特斯拉周四盘后发布公告，受新冠肺炎疫情爆发影响，决定3月23日后将加州Fremont工厂和纽约一个工厂临时停产，其他工厂设施将继续运行。特斯拉表示，正实施“无接触车辆交付”，以减少在疫情期间与特斯拉工人的接触。



特斯拉还称，四季度末募资之前的现金头寸为63亿美元，可以获得的信用额度大约为30亿美元。特斯拉表示该公司流动性是有效的，相信能有效地应对负面的不确定性。

三星宣布暂时关闭美国所有零售店





三星日前证实，为了帮助阻止新型冠状病毒传播，该公司暂时关闭了其位于美国的所有零售店，关门持续时间尚未确定。



不过三星指出，其在线商店将继续开放，同时Samsung Care支持网站、社交媒体支持平台以及1-800-Samsung电话支持服务也将维持运营。

尽管三星是全球最大的手机和电视制造商，但它在美国并没有庞大的零售业务，只有洛杉矶和加州帕洛阿尔托有四家实体店。三星近来才决定在美国开设零售店，销售最新款电子产品。过去，它只依靠运营商和大型零售商等合作伙伴向消费者推销自己的设备。

亚马逊因新冠疫情暂停Prime Pantry送货服务





亚马逊已暂停提供Prime Pantry送货服务，原因是新冠病毒爆发导致相关订单激增。亚马逊Prime Pantry网站周四发出置顶通知称：“Pantry服务已暂时关闭，我们正忙于补充库存。”



Prime Pantry可为亚马逊Prime会员提供打折食品杂货和家居用品的送货上门服务，该公司表示关闭这项服务的原因是“订单量很高”，并表示其网站上还有提供类似商品的其他一些服务，如Amazon Fresh、全食超市（Whole Foods）以及食品杂货和家居用品（Grocery and Household）类服务等。

亚马逊发言人称拒绝就Prime Pantry服务将于何时重新开放的问题置评。

爆料称苹果iPhone SE 2已开始进入规模量产阶段





最新消息显示目前新款苹果iPhone SE 2已结束量产验证并正式进入规模量产阶段。据知名爆料博主Jon Prosser表示，目前iPhone SE 2已进入了大规模量产阶段。同时他表示苹果目前还与比亚迪合作以加快生产速度。



苹果iPhone SE 2售价预计为399美元，将采用与iPhone 8相似的外观，沿用4.7英寸屏幕且尚未加入Face ID功能，但保留有Home键并内置Touch ID功能，搭载A13 Bionic芯片。

据最新消息显示苹果已决定推迟3月份推出的春季发布会，此前有消息称苹果会在发布会上推出iPhone 9（iPhone SE 2）手机等产品。

扎克伯格：居家隔离引发心理问题是我现在最担心的





Facebook内部和CEO扎克伯格召开了一次电话会，汇报媒体对该公司在应对疫情危机上的报道。之后，外媒又对扎克伯格就疫情期间的内容监管进行了访谈。



在电话会和访谈中，扎克伯格强调，担忧全世界人民因为疫情被迫与亲人、好友分离，会引起心理健康问题。无论你是开发社交产品的，还是通过社交产品与亲朋好友保持联络的，这都是一个值得关注的问题。

Netflix因新冠病毒危机将欧洲网络流量缩减25%





流媒体视频服务提供商Netflix周四称，该公司将会降低旗下欧洲所有流媒体服务的比特率（bit rate），实际上也就是将其欧洲网络的流量缩减25%，目的是让互联网在新冠病毒危机期间保持顺畅运行。



在此之前，Netflix CEO里德·黑斯廷斯（Reed Hasting）与欧盟工业政策专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton ）进行了会谈，后者在一天前敦促这家流媒体视频服务公司降低其视频质量以免互联网瘫痪

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7403605）

（本文图片来自于互联网）

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