抖音全民战疫烹饪美食TOP10：第一名竟是它

近日，抖音发布了一份全民战疫居家烹饪大数据。数据显示，1月24日至3月9日间，抖音最火的自制美食前三位，分别是“电饭煲蛋糕”、“凉皮”、“油条”。此外，包括“猫耳朵”、“糖糕”、“披萨”、“肉夹馍”、“奶茶”、“鸡蛋灌饼”和“双皮奶”等也入围了前十榜单。





抖音公布的全民战疫居家烹饪大数据中包含了下厨人群的年龄分布、各年龄段的男女比例等等。从年龄段分布数据中可以看到，“80后”、“90后”已经成为了抖音里展露厨艺的主力军，两者占比合计高达72%。烹饪是一种传承，承接了“家”的味道。

在男女比例分析中，各年龄段的数据皆是女性“厨神”多于男性。但随着年龄的增加，爸爸级“厨神”的占比大幅上升。居家期间，最爱自制美食的省份中，河南省位列第一，安徽省、广东省、江苏省和四川省紧随其后。



另外，抖音烹饪大数据中还显示，各省人民有自己的美食偏好。河南人偏爱自制凉皮，安徽人偏爱制作糖糕，广东人偏爱自制电饭煲蛋糕，江苏人偏爱自制奶茶，四川人偏爱自制炒儿菜，山东人偏爱自制油条。人们足不出户便可上演一出“舌尖上的中国”。【7403565】

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