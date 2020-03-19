健康码全国互认真的要来了 支付宝内可领取全国码

中关村在线消息，日前杭州宣布，湖北人持有绿码可以回杭州上班不隔离。杭州、湖北健康码均首先在支付宝实现领取，目前两地健康码已互认。





据人民日报消息，中央要求，除湖北、北京以外，对于省内仍有中风险县区的省份，要做好精准防控，有序恢复生产生活秩序。低风险地区之间的人员和货物流动，必要的健康证明要做到全国互认，不得再设置障碍，不对人员采取隔离措施。

3月18日，在湖北举行的新闻发布会上表示，副省长曹广晶表示，由于现在还处于疫情防控期间，企业复工复产还存在不少困难。现在湖北已经全省推广健康码，恳请兄弟省市对于湖北省中低风险市州外出务工的人员给予关照和支持。

据悉，在2月7日，首张健康码——余杭绿码在杭州诞生。2月11日，杭州健康码率先在支付宝上线，用红、黄、绿三色动态管理个人健康码状况，成为疫情时期的“电子路条”。从杭州起步，健康码已经覆盖至全国。目前，国务院办公厅电子政务办的“全国防疫健康信息码”已首先在支付宝上线，全国都可以领取。京津冀、长三角均在积极推进健康码互联互通。【7403422】

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：健康码全国互认真的要来了 支付宝内可领取全国码http://news.zol.com.cn/740/7403422.html