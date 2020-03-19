微软官宣：Xbox Series X不会在圣诞假期前发布

中关村在线消息：前段时间，有外媒称微软新一代游戏主机Xbox Series X将于感恩节发布，以前就是12月之前就会推出。近日，微软Xbox业务高管发文明确表示，新主机会在圣诞假期发布。



微软Xbox Series X不会在圣诞假期之前发布

据之前消息，Xbox Series X拥有十分强劲的性能，其搭载了8 个 3.8 GHz 频率（超线程下 3.66GHz）的 Zen 2 核心与 52 组 CU（3328 个流处理器）的 GPU，单精度浮点达到 12 TFLOPS。



Xbox Series X拥有十分强劲的性能

同时，Xbox Series X机型将至少提供四代兼容性，意味着玩家可在新主机平台上畅玩旧游戏。作为首款 8K 游戏主机，它也支持 4K @ 60fps 游戏、以及实时光线追踪。



微软还将推出无光驱版的Xbox Series S

值得注意的是，之前还有爆料称微软将将推出一款戊内酯光驱的Xbox Series S机型，这款主机的GPU大约为4 Teraflops，相比Xbox One X的6 Teraflops要低出一些。但是该机依然采用了AMD的下一代NAVI架构，售价约为299美元。【7403029】

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