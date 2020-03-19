    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 游戏 > 正文
    微软游戏机微软 Xbox Series X

    微软官宣：Xbox Series X不会在圣诞假期前发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，有外媒称微软新一代游戏主机Xbox Series X将于感恩节发布，以前就是12月之前就会推出。近日，微软Xbox业务高管发文明确表示，新主机会在圣诞假期发布。

    微软官宣：Xbox Series X不会在圣诞假期前发布
    微软Xbox Series X不会在圣诞假期之前发布

    据之前消息，Xbox Series X拥有十分强劲的性能，其搭载了8 个 3.8 GHz 频率（超线程下 3.66GHz）的 Zen 2 核心与 52 组 CU（3328 个流处理器）的 GPU，单精度浮点达到 12 TFLOPS。

    Xbox Series X性能信息流出 主机史上最复杂CPU
    Xbox Series X拥有十分强劲的性能

    同时，Xbox Series X机型将至少提供四代兼容性，意味着玩家可在新主机平台上畅玩旧游戏。作为首款 8K 游戏主机，它也支持 4K @ 60fps 游戏、以及实时光线追踪。

    微软 Xbox Series S性能流出 不及Xbox One X
    微软还将推出无光驱版的Xbox Series S

    值得注意的是，之前还有爆料称微软将将推出一款戊内酯光驱的Xbox Series S机型，这款主机的GPU大约为4 Teraflops，相比Xbox One X的6 Teraflops要低出一些。但是该机依然采用了AMD的下一代NAVI架构，售价约为299美元。【7403029】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软官宣：Xbox Series X不会在圣诞假期前发布http://news.zol.com.cn/740/7403029.html

    纠错与问题建议标签：游戏机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7403029.html report 831 中关村在线消息：前段时间，有外媒称微软新一代游戏主机Xbox Series X将于感恩节发布，以前就是12月之前就会推出。近日，微软Xbox业务高管发文明确表示，新主机会在圣诞假期发布。微软Xbox Series X不会在圣诞假期之前发布据之前消息，Xbox Series X拥有十分强劲的性能，...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：微软新主机12月前不会发
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错