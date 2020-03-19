中关村在线消息：北京时间3月19日消息，近日知名风投公司Loup Ventures分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）发布了一份全新的投资报告。报告中指出，苹果的一些热门产品的供应正在恢复，这主要得益于中国的代工工厂产能在不断提升。



分析师称中国工厂产能恢复 苹果产品供应改善

蒙斯特认为，过去几周时间里，iPhone 11系列和AirPods Pro的供货问题都得到了一定的缓解，iPhone现在的平均发货时间为两天，AirPods的平均发货时间也降到了一周左右。蒙斯特推测，交货时间缩短在很大程度上是中国重新启动生产所推动。

月初的时候，位于韩国的负责供应iPhone摄像头模块的LG伊诺特（Innotek）工厂，因为在员工中发现一例新冠病毒病例，不得不采取停工关厂措施。

据了解，LG伊诺特工厂负责为苹果各种型号的 11提供摄像头模块，也可能为年底的“iPhone 12”做预产，如果停工时间过长，将对于苹果iPhone的生产和销售带来不小影响。

另外，援引自路透社报道，如果苹果工程师无法与富士康中国的工程师会面，规划iPhone 12的生产，那么情况“可能会非常糟糕”。据了解，今年由于新冠病毒疫情造成的苹果差旅限制，准备过程已经推迟。

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