    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone 11 Pro（4GB/64GB/全网通）

    分析师：因中国工厂产能恢复 苹果多款产品供应改善

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，近日Loup Ventures风投公司的分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）在最新的报告中显示，因近期中国代工厂大批量复工，苹果的多款产品供应情况有所改善。

    分析师：苹果iPhone 11/AirPods供应改善，中国产能要正常了
    苹果多款产品的供应情况有所改善

    据了解，吉恩·蒙斯特在近一个月的时间中一直在关注苹果产品的供应情况，而在近两周的时间里，苹果旗下的四款关键性产品：iPhone 11、iPhone 11 Pro、AirPods 2和AirPods Pro在13个国家的供应情况有显著改善。

    分析师：苹果iPhone 11/AirPods供应改善，中国产能要正常了
    若苹果供应链5月前不能完全恢复 将影响新品发布

    吉恩·蒙斯特表示：“就过去一个月的苹果产品供应而言，关键变量是中国制造和组装设施的关闭和重启。在苹果2月17日宣布今年第一季度营收将低于预期几天后，我们看到产品交付期延长。但在有报道称中国重启制造后的几天里，交付情况开始出现改善。”

    但值得注意的是，之前韦德布什证券公司分析师Daniel Ives曾表示，如果苹果公司产能在4月恢复正常，就不会影响到今年秋季的新iPhone发布。若苹果供应链推迟至5月恢复正常的话，今年新九月份的iPhone可能会推出几周发布。【7402994】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：分析师：因中国工厂产能恢复 苹果多款产品供应改善http://news.zol.com.cn/740/7402994.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7402994.html report 900 中关村在线消息：据外媒报道，近日Loup Ventures风投公司的分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）在最新的报告中显示，因近期中国代工厂大批量复工，苹果的多款产品供应情况有所改善。苹果多款产品的供应情况有所改善据了解，吉恩·蒙斯特在近一个月的时间中一直在关注苹果...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：苹果多款产品供应改善
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    苹果 iPhone 11 Pro相关文章

    苹果春季发布会不止有iPhone 9：还有这些苹果11 Pro宝鸡价格 最新到货低价热卖售价4.4万起 乔布斯定制版iPhone 11 Pro限量4部

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错