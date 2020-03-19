分析师：因中国工厂产能恢复 苹果多款产品供应改善

中关村在线消息：据外媒报道，近日Loup Ventures风投公司的分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）在最新的报告中显示，因近期中国代工厂大批量复工，苹果的多款产品供应情况有所改善。



苹果多款产品的供应情况有所改善

据了解，吉恩·蒙斯特在近一个月的时间中一直在关注苹果产品的供应情况，而在近两周的时间里，苹果旗下的四款关键性产品：iPhone 11、iPhone 11 Pro、AirPods 2和AirPods Pro在13个国家的供应情况有显著改善。



若苹果供应链5月前不能完全恢复 将影响新品发布

吉恩·蒙斯特表示：“就过去一个月的苹果产品供应而言，关键变量是中国制造和组装设施的关闭和重启。在苹果2月17日宣布今年第一季度营收将低于预期几天后，我们看到产品交付期延长。但在有报道称中国重启制造后的几天里，交付情况开始出现改善。”

但值得注意的是，之前韦德布什证券公司分析师Daniel Ives曾表示，如果苹果公司产能在4月恢复正常，就不会影响到今年秋季的新iPhone发布。若苹果供应链推迟至5月恢复正常的话，今年新九月份的iPhone可能会推出几周发布。【7402994】

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