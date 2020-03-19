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    realme手机realme X50 Pro（8GB/128GB/全网通/5G版）

    realme X50 Pro正式开售 骁龙865+90Hz+65W快充

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，realme X50 Pro国行版正式发布，该机今日正式开启首销，起售价3599元（8GB+128GB），首发还赠送65W SuperDart超级闪充套装。

    realme X50 Pro正式开售 骁龙865+90Hz+65W快充
    realme X50 Pro国内首销

    据了解，realme X50 Pro国行版与海外版配置保持一致，正面采用了一块6.44英寸90Hz刷新率，180Hz触控采样的Super AMOLED屏幕，分辨率2400x1080，屏占比高达92%，覆盖105%NTSC色域与100%DCI-P3色域，支持HDR显示。

    realme X50 Pro正式开售 骁龙865+90Hz+65W快充
    首发赠送65W SuperDart超级闪充套装

    配置方面，realme X50 Pro搭载了高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最高12GB+512GB存储规格。此外，该机还支持65W功率快充（标配GaN充电头），同时兼容18W PD/QC快充。

    realme X50 Pro 5G发布 realme X50 Pro后置6400万像素四摄

    拍照方面，realme X50 Pro搭载了3200万像素+800万像素超广角前置双摄，后置1200万像素长焦（支持5倍混合光变以及20倍混合变焦）+6400万像素主摄+800万像素超广角+一颗F2.4光圈镜头，支持超级夜景，支持RAW文件直出。【7402865】

    （本文图片来自网络）

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