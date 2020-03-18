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    iOS/iPadOS 13.4本月25日推送 iPad支持触控板

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间3月18日消息，除了三款重头硬件之外，苹果在今天也公布了iOS和iPadOS的更新消息。苹果将会在北京时间3月25日为iPhone、iPad 和 iPod touch 用户推送iOS 13.4和 iPadOS 13.4 正式版。

    iOS/iPadOS 13.4本月25日推送 iPad支持触控板
    iOS/iPadOS 13.4本月25日推送 iPad支持触控板

    本次iOS 13.4和 iPadOS 13.4加入了许多新功能，其中最引人瞩目的莫过于为iPad在系统上加入了触控板键盘的支持。不仅仅是触控板，用户还可以通过蓝牙连接一个外部的苹果魔力触控板或魔力鼠标，这也让其他iPad用户真正享受到了键鼠操作。

    为了系统上的更新，苹果在今天推出了新款Magic Keyboard。这款外置键盘造型更加的圆滑，采用平滑角度调节的浮动设计。不仅如此，这款外置键盘还加入了背光和触控板的功能，可谓全面升级。

    除了触控板支持之外，苹果还重新设计了邮件工具栏以及 iCloud 文件夹共享功能。

    （本文图片来自互联网）

    （7402811）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iOS/iPadOS 13.4本月25日推送 iPad支持触控板http://news.zol.com.cn/740/7402811.html

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