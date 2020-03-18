中关村在线消息：北京时间3月18日消息，一如之前的传闻一样，苹果在今天晚间在中国官网正式发布了2020年款iPad Pro。这款全新的生产力工具采用了A12Z处理器，屏幕的刷新率达到了120Hz，并采用超广角双摄像头。国行版本的2020年款iPad Pro起售价为6229元。



新款iPad Pro官网发布 国行售价6299元起

根据官网介绍，2020年款Pad Pro相比之前最大的提升点就是加入了后置超广角双摄。同时，这款新品为了提升生产力，还搭载了工作室质麦克风和突破性的激光雷达扫描仪，提供了尖端的深度感知能力，支持更多专业的工作，并支持专业的照片和视频应用程序。

随着2020年款iPad Pro一同推出的，还有新款Magic Keyboard。这款外置键盘造型更加的圆滑，采用平滑角度调节的浮动设计。不仅如此，这款外置键盘还加入了背光和触控板的功能，可谓全面升级。

售价方面，11英寸128GB版本iPad Pro售价6229元，适配妙控键盘售价2199元；12.9英寸128GB版本iPad Pro售价7899元，适配适配妙控键盘售价2699元。

（本文图片来自互联网）

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