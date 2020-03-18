中关村在线消息：北京时间3月18日消息，今天OPPO官方正式上线了未成年人防沉迷系统。这一未成年人防沉迷系统将会对未成年人在游戏内消费进行管控，OPPO也承诺将会保证用户的个人信息安全。



OPPO上线未成年人防沉迷系统 8岁以下禁止充值

OPPO在疫情期间也继续研发未成年人防沉迷系统，并第一时间上线这一系统。OPPO的未成年人防沉迷系统上线后，使用OPPO手机的用户在游戏付费时都必须完成强制实名认证。

在完成实名认证后，OPPO移动终端将会禁止8岁以下未成年人充值；限制8岁以上未满16岁用户单次充值不超过50元，每月累计充值金额不超过200元；限制16岁以上未满18岁用户，单次充值不超过100元，每月累计充值金额不超过400元。而未完成实名注册的用户将被禁止在游戏中充值。

去年11月的时候，国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，其中明确规定将限制未成年人使用游戏付费服务。

规定中显示，游戏开发商不得向未满8周岁的用户提供游戏付费服务；8周岁以上未满16周岁的用户，单次充值金额不得超过50元人民币，每月累计充值金额不得超过200元人民币；16周岁以上未满18周岁的用户，单次充值金额不得超过100元人民币，每月累计充值金额不得超过400元人民币。

此外，通知中还要求网游用户均须使用有效身份信息注册账号，并对未完成实名注册的用户停止提供游戏服务，而游客体验服务虽无须实名注册，但体验时长不能超过1小时，同时也不能充值、消费。

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