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    红米手机Redmi K30 Pro(全网通/5G版）

    官宣：Redmi K30 Pro采用线性马达 支持4D游戏震感

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：Redmi红米手机官微刚刚发文宣布，Redmi K30 Pro将采用线性马达，支持电竞级4D游戏震感，并配有153种MIUI场景的振动优化。

    官宣：Redmi K30 Pro采用线性马达 支持4D游戏震感
    Redmi K30 Pro配备线性马达 支持4D游戏震感

    据Redmi红米官方介绍，Redmi K30 Pro在打字聊天时，会有机械键盘般触感反馈，在玩设计类游戏时会根据不同载具、枪械匹配不同的4D沉浸式震感。

    卢伟冰科普VC散热技术原理 可更好的激发手机性能
    Redmi K30 Pro搭载3435mm2VC液冷散热

    综合近日红米官方透露的信息，Redmi K30 Pro系列将推出两款机型，分别为Redmi K30 Pro和Redmi K30 Pro变焦版，两款机型的核心配置基本一致，主要差别在后置相机技术。

    Redmi K30 Pro常温跑分超61万 采用LPDDR5内存
    Redmi K30 Pro支持UFS 3.1、LPDDR5 安兔兔跑分超61万

    此外，Redmi K30 Pro系列将搭载骁龙865旗舰处理器，支持双模5G网络，应用了UFS 3.1闪存和LPDDR5内存技术，以及3435mm2超大面积的VC液冷散热，在常温状态下的安兔兔跑分可达610296分。【7402384】

    （本文图片来自网络）

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