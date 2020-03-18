中关村在线消息：据悉，育碧官方今日宣布，在3月19日~24日期间，该公司刺客信条系列最新作《刺客信条：奥德赛》的全部各平台版本将免费提供给所有玩家游玩。







育碧大作《刺客信条：奥德赛》明晚将会全平台免费

《刺客信条：奥德赛》是一款由Ubisoft制作发行的动作角色扮演类游戏，本次玩家扮演的刺客并不是那么传统，而是一名遭到背叛的斯巴达勇士。

他在历经坎坷之后将从一名佣兵成为伟大的传奇英雄。游戏过程将伴随着古希腊的探索，玩家可以根据自己的喜好选择男女主人公。

前几天刚刚通过更新升级加入到《刺客信条：奥德赛》中的艾吉奥套装也可以在这次免费游戏活动中解锁。

《刺客信条：奥德赛》免费游玩活动对应PC（Uplay和Epic）、PS4和XboxOne全部三个平台，届时请前往对应的数字分发渠道免费下载。

PS4和XboxOne版将于19日15点开始到24日1点结束，PC版则从19日19点开始，到24日0点结束。XboxOne版本需要Xbox Live金会员。【7402300】

（文字图片来自互联网）

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