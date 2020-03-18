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    iPhone12最新细节曝光：ToF传感器有新体验

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息称，今年苹果要发布的多款5G手机中，只有两款高端iPhone，也就是iPhone 12 Pro 和iPhone 12 Pro Max会采用ToF传感器。

    iPhone12最新细节曝光：ToF传感器有增强

    iPhone12最新细节曝光：ToF传感器有增强
    iPhone12最新细节曝光：ToF传感器有新体验

    ToF传感器会为iPhone带来全新 AR 体验，苹果还会推出专门的AR应用，增强可玩性。

    ToF是Time of flight的简写，直译为飞行时间的意思。所谓飞行时间法3D成像，是通过给目标连续发送光脉冲，然后用传感器接收从物体返回的光，通过探测光脉冲的飞行时间来得到目标物距离。

    苹果也将会在新一代iPad Pro中使用这个功能，并会为用户带来更多AR玩法。

    此前产业链给出的说法是，今年苹果将会推出4款5G手机，其都会使用台积电的5nm A14处理器，相比上一代A13来说，更先进的架构下，新的A14表现出的性能也必然更强大。

    上周就出现了所谓A14处理器的跑分，苹果A14有可能成为首个正式超过3GHz的ARM手机处理器，频率堆到了3.1GHz，GK5单核1658分，多核4612分。

    A14的提升到底有多大？A13的单核、多核是1329、3468分，对比一下的话，A14的单核性能提升了25%，多核提升了33%。【402296】

    （文字图片来自互联网）

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