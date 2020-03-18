中关村在线消息：近日据悉，微软在去年获得了一项关于智能织物产品的设计专利，讨论了如何在常见的布料上融入基于现代化计算机的技术。







微软智能手套专利曝光 灵活性+可嵌入各种传感器

在此理念基础上微软又获得了一项电子智能手套专利，可通过1个或多个触觉输出设备来提供震动输出。

据专利描述，这款智能手套具有不同刚度的区域，在具备很高的耐磨性之外还能安装输入和输出设备。而且该手套还支持各种用户输入设备，例如键盘，鼠标，触摸屏或游戏控制器。

该专利描述中写道：

“在一些实施例中，输入子系统可以包括选择的自然用户输入（NUI）组件或与之交互。这样的组件可以是集成的或外围的，并且输入动作的转导和/或处理可以在板上或板上进行处理。”

“示例NUI组件可以包括用于语音和/或语音识别的麦克风；用于机器视觉和/或手势识别的红外，彩色，立体和/或深度相机；用于运动检测和/或意图识别的头部跟踪器，眼睛跟踪器，加速度计和/或陀螺仪；以及用于评估大脑活动的电场感应组件。”【7402290】

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