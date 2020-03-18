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    微软智能手套专利曝光 灵活性+可嵌入各种传感器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，微软在去年获得了一项关于智能织物产品的设计专利，讨论了如何在常见的布料上融入基于现代化计算机的技术。

    微软智能手套专利曝光 灵活性+可嵌入各种传感器

    微软智能手套专利曝光 灵活性+可嵌入各种传感器
    微软智能手套专利曝光 灵活性+可嵌入各种传感器

    在此理念基础上微软又获得了一项电子智能手套专利，可通过1个或多个触觉输出设备来提供震动输出。

    据专利描述，这款智能手套具有不同刚度的区域，在具备很高的耐磨性之外还能安装输入和输出设备。而且该手套还支持各种用户输入设备，例如键盘，鼠标，触摸屏或游戏控制器。

    该专利描述中写道：

    “在一些实施例中，输入子系统可以包括选择的自然用户输入（NUI）组件或与之交互。这样的组件可以是集成的或外围的，并且输入动作的转导和/或处理可以在板上或板上进行处理。”

    “示例NUI组件可以包括用于语音和/或语音识别的麦克风；用于机器视觉和/或手势识别的红外，彩色，立体和/或深度相机；用于运动检测和/或意图识别的头部跟踪器，眼睛跟踪器，加速度计和/或陀螺仪；以及用于评估大脑活动的电场感应组件。”【7402290】

    （文字图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7402290.html report 856 中关村在线消息：近日据悉，微软在去年获得了一项关于智能织物产品的设计专利，讨论了如何在常见的布料上融入基于现代化计算机的技术。微软智能手套专利曝光 灵活性+可嵌入各种传感器在此理念基础上微软又获得了一项电子智能手套专利，可通过1个或多个触觉输出设备来提供...
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