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    LG首批小尺寸OLED 能当显示器用的电视将上市

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据外媒消息，LG 2020年OLED电视新品即将在美国上市，此次上市的新品共有12款，全部为OLED产品，将于本月开始陆续上市。

    LG首批小尺寸OLED 能当显示器用的电视将上市
    LG首批小尺寸OLED 能当显示器用的电视将上市

    尺寸有48、55、65、77、85英寸可选，分辨率有4K、8K可选，价格最低为1499美元，最高为29999美元约合人民币21万元。

    最值得期待的是48英寸OLED电视OLED48CXPUA，这是首批推出的小尺寸OLED电视，也是一款可以当做PC显示器使用的电视产品。

    OLED48CXPUA搭载了一块48英寸4K分辨率 3840x2160 OLED面板，120Hz刷新率，支持G-Sync防撕裂技术，支持Dolby Vision、Dolby Vision IQ、HDR10、HLG、技术，内置第三代α9处理器。

    拥有着48英寸的大小，上手过的外媒表示其可以很轻易的放在桌子上，而且4K+OLED+120Hz也可以满足绝大多数PC玩家的需求，想要超大屏显示器的用户可以关注我们的后续报道。

    OLED48CXPUA售价为1499美元约合人民币1万元。【7402284】

    （文字图片来自互联网）

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