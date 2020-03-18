中关村在线消息：据悉，谷歌的Chrome 浏览器在隐私方面有了新的进展，目前其 Canary 版本中已经添加了一个新标志，将对 cookie 的控制权更多地交还给用户。



Chrome 82启用新的Cookies设置改善隐私

该功能在 Android 端 Chrome 82 中可用，Cookies 管理项比原先增多了两项。目前在各平台的 Chrome 80 稳定版中，用户可选择允许/阻止所有站点上的 Cookies，或仅阻止第三方站点。

Canary for Android 中新的 Cookies 用户界面显示了四个控件，其中还包含对 Cookies 数据的简短说明：

Cookies 是您访问的网站创建的文件，网站使用它们来记住您的偏好。第三方 Cookies 由其他网站创建而成，这些网站会拥有您在访问的网页上看到的某些内容，例如广告或图像。

除了增加对 Cookies 的说明外， 新增的一个选项可以防止网站在隐身模式下读取和保存 Cookies 数据。

隐身模式下的浏览会话以空白的内部配置文件开头，起初没有 Cookies 或会话数据，用户在访问网站时会留下数据，但当隐身窗口都被关闭时，这些数据会被清除。

相比以前Cookies开关的不同之处，在新的界面中可以看到，它被拆分为了两个选项，分别是“允许 Cookies” 和 “阻止所有 Cookies”，后者还被标注为“不推荐”，因当开启限制时，某些网站可能无法正常工作。

选项下方则与之前相同，仍可以手动添加网站白名单，不受设置影响。

新的 Cookies 选项启用标志名称为 “Enable improved cookie controls in UI in incognito mode”隐身模式下在 UI 中启用改进的 cookie 控件。

在当前稳定版本的 Chrome 中也可找到实验性标记，但似乎新的 Cookie 菜单暂时还不会随之激活。

Chrome 此次对 Cookies 设置的改进重点放在隐身模式上。在 chrome://flags 实验区域中可找到这个选项。【7402274】

（文字图片来自互联网）

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