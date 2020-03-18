中关村在线消息：北京时间3月18日消息，今天小米公司CEO雷军对外表示，从3月18日开始到3月31日，小米手机将为小米10系列用户提供免费贴膜服务。这项贴膜服务支持双向包邮，用户可以通过小米售后服务公众号来参与。



雷军公布小米新服务 3月小米10系列享受免费贴膜

此前，雷军通过微博宣布将为小米10 Pro升级DXOMARK相机版本，用户们可以享受到更好拍照版本的小米10 Pro。小米10 Pro推送的最新系统除了升级了DXOMARK相机版本之外，还优化了弱光环境下自动对焦的精度和HDR场景色彩调教，同时还修复了其夜景模式偶先照片偏紫的问题。此外，此次的固件还优化了此前的发热、耗电异常的问题。

小米10 Pro的后置相机采用了108MP 1/1.33英寸大底主摄+12MP超广角镜头+20MP微距镜头+超长焦镜头，支持OIS+EIS超级防抖，支持8K视频拍摄，同时还支持从0.6X超广角到50X数码变焦，四颗光学镜头接力变焦。

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