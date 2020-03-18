Redmi官宣与《速度与激情9》合作 或推定制版机型

中关村在线消息：今天上午，Redmi红米手机官微宣布，红米品牌和Redmi K30 Pro成为《速度与激情9》 中国区独家手机合作伙伴。日前官方也表示Redmi K30 Pro不会做乞丐版旗舰，综合来看，许多网友担心的K30 Pro屏幕应该会用上高刷新率。



Redmi K30 Pro与《速度与激情9》合作

综合目前已知消息，Redmi K30 Pro将拥有两款机型，分别为Redmi K30 Pro和Redmi K30 Pro变焦版。这两款机型的主要差别体现在相机技术方面，根据爆料显示，该系列将采用6400万像素的四摄方案，而变焦版有望支持30倍变焦拍摄，且配备了双OIS光学防抖技术。



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其他方面，Redmi K30 Pro系列两款机型将基本保持一致，正面采用无开孔显示屏+升降式前摄方案；核心方面，该机将搭载骁龙865处理器，并X55 5G基带，支持SA/NSA双模5G连接，标配8GB内存。【7402222】

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