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    苹果为iPhone12寻找屏幕供应商 京东方有望入选

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间3月18日消息，据外媒报道，苹果近期正在为他们今年的旗舰机iPhone 12寻找屏幕供应商。其中，中国的京东方公司正在力争加入苹果供应商行列，他们希望可以为iPhone 12供应OLED屏幕。

    苹果为iPhone12寻找屏幕供应商 京东方有望入选
    苹果为iPhone12寻找屏幕供应商 京东方有望入选

    一些业内人士表示，目前京东方正在与GIS合作开发OLED屏幕，他们希望把这种屏幕应用在iPhone 12身上。触摸屏是智能手机和平板电脑中最常用的组件之一，因此如果这种触摸屏可以大规模量产，对于苹果和京东方的合作无疑有着极大的决定性意义。

    此前，天风国际分析师郭明錤发布最新研究报告称，苹果的iPhone生产在今年第二季度前将不会有明显改善。这将导致iPhone12以及iPhone9的生产和研发将会受阻。

    郭明錤指出，当前苹果的iPhone生产在今年第二季度前将不会有明显改善。如苹果供应商玉晶光在过去一个月的iPhone相机镜头出货量大幅下滑，库存萎缩。预计玉晶光还剩下大约一个月的镜头库存，大规模复产最快也要到5月。报告指出，苹果2020年下半年推出的iPhone，将采用维持相同设计的超广角镜头，并且为了改善产能利用率，有望改变目前独家供应的局面。

    值得一提的是，负责供应iPhone摄像头模块的LG伊诺特（Innotek）工厂已经关闭，给苹果供应链带来又一次打击。这家工厂是位于韩国龟尾市（Gumi）。

    （本文图片来自互联网）

    （7402196）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7402196.html report 1094 中关村在线消息：北京时间3月18日消息，据外媒报道，苹果近期正在为他们今年的旗舰机iPhone 12寻找屏幕供应商。其中，中国的京东方公司正在力争加入苹果供应商行列，他们希望可以为iPhone 12供应OLED屏幕。苹果为iPhone12寻找屏幕供应商 京东方有望入选一些业内人士表示...
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