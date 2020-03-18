格力新冠病毒空气净化器开售 售价1.2万元

中关村在线消息：今天上午，格力电器官方正式宣布，可杀灭新冠病毒空气净化器正式开售，病毒杀灭率高达99%，售价1.2万元，将于3月18日陆续发货。



格力可杀灭新冠病毒空气净化器上市

据格力官方介绍，格力KXJFA300-A01空气净化器基于当前医学新冠病毒消杀原理，应用了CEP等离子体恒效净化技术、H13级别强效过滤网、基于目标值的表面温度控制技术对病毒进行三重净化。能有效的杀灭新型冠状病毒、冠状病毒和去除气溶胶及颗粒物，从根本上阻断病毒空气传播途径。



格力新冠病毒净化器售价1.2万元 3月18日陆续发货

官方称，经中国科学院气溶胶化学与物理重点实验室测试，在60m3的密闭空间中，该款空气净化器55分钟内对20-700nm气溶胶颗粒的去除率高达97%，经武汉定点收治医院实地使用测试，1小时能有效杀灭99%以上的新冠病毒。

董明珠表示，格力在近两个月的时间内研制出了能杀新冠病毒的空气净化器，可以帮助医院、办公室、学校等场所进行科学防护。该款产品在量产之前采取“用两条腿走路”的办法，以手工生产的方式先行，所有成品优先全速运往武汉，预计该产品可在本月底实现量产。【7402184】

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