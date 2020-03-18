早报：苹果iPhone12Pro曝光 索尼PS5本周四亮相

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

iOS 14代码曝光iPhone 12系列：代号d5x、Pro将配ToF 3D摄像头





iOS 14代码中新iPhone代号“d5x”，正好与iPhone 11系列的内部代号“d4x”形成顺序迭代关系。



代码还显示，“d5x”中有且仅有两款配备ToF镜头的iPhone，大概率就是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。

对于iPhone 12 Pro系列来说，其摄像头模组的构成很可能是一颗广角主摄、一颗超广角、一颗长焦再加一颗ToF 3D镜头。此前有爆料称，苹果可能会激进地选用一颗6400万像素主摄，但在此次代码中并未出现佐证，还需进一步观察。

索尼将深度揭秘PS5主机细节：19日零点见





索尼PlayStation官方账号宣布，定于太平洋时间3月18日上午9点（北京时间3月19日0点）深度揭秘PS5主机的的具体细节。



届时，PS5首席架构师Mark Cerny将在PS官方博客现身，对外播送。索尼称，我们将带大伙描绘未来游戏世界的蓝图。

目前，PS5公布的官方信息有限，仅仅有8核AMD Zen 2处理器、基于Navi的GPU、支持8K输出、3D音效、4K 120Hz游戏、低功耗、超快SSD硬盘等。

苹果美国零售店无限期关闭：直至“另行通知”为止

苹果公司周二在官方网站上发出通知称，该公司的美国零售门店已经关闭，何时重开则将“另行通知”。





通知称：“我们的零售店已经关闭，直到另行通知时为止。我们致力于为客户提供卓越的服务。”苹果公司还在通知中补充称，想要购买该公司产品或进行维修的用户可以在网上或通过电话进行。

随着新冠病毒传播的忧虑加深，特朗普政府周一敦促美国人不要进行10人以上的聚会。然而，其他一些国家以及美国地方政府执行健康指引的方式有所不同，这将影响到苹果公司重新开店的速度。

Facebook向每名员工发放1000美元奖金以抗击新冠疫情





Facebook周二向员工表示，该公司将向每名员工发放1000美元奖金，以此支持员工在等待新冠病毒大流行结束之际远程办公。Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）向公司员工发出内部通知，宣布了上述消息。



Facebook周二还宣布了一项1亿美元的计划，目的是帮助受到新冠病毒影响的小企业，将为最多3万家符合条件的小企业提供“现金补助和广告积分，以帮助它们度过这段充满挑战的时期”。

英国首相鼓励在家远程办公！结果英国网崩了





英国政府号召大家都尽量在家远程办公。然而，就在刚刚，不少英国民众发现，他们突然没法上网、打电话了。据多家英媒报道，包括EE、O2、沃达丰在内大多数英国运营商都出现了服务故障，导致民众无法打电话、发短信和上网。



当查询了运营商报错网站“Down Detector”的实时数据，该网站显示，自北京时间下午6点开始，使用各大运营商的用户就开始在网站上申报服务故障。从该网站收集的信息看，运营商们故障原因也各不相同，有的问题集中在打电话，有的则是无法上网、发短信。对于故障原因，运营商表示仍在调查中。

苹果新专利曝光：可变形的妙控鼠标





美国专利和商标局今日正式公布了一系列为苹果公司新授予的71项专利。其中一项涉及到一个新的苹果鼠标设计——可变形的妙控鼠标。



除了苹果为其设计的特定功能外，新的形状变换设计还可以通过调整鼠标的宽度和高度，为用户提供不同大小的调整，使其能够根据自己的喜好对其进行修改。另外这样的设计也可以使鼠标变薄，使其比普通的圆形鼠标更便于携带。

京东宣布未来24个月至多回购20亿美元股票





京东今日宣布，公司董事会已批准一项股票回购计划，在未来24个月内，京东最多将回购20亿美元的公司股票。



对于此次股票回购，京东将依据相关法规，通过公开市场、私下协商交易、大宗交易或其他合法形式不定期进行，具体的回购价格和规模将根据市场情况而定。

京东董事会将阶段性评估该股票回购计划，并可能调整回购条件和规模。京东计划利用手中的现金来资助该股票回购计划。





vivo副总裁、中国市场总裁刘宏近日在接受媒体采访时，透露了疫情期间vivo的最新状况。随着国内新冠肺炎疫情逐步得到控制，目前vivo超过80%的员工复工，而生产线的复工率则超过了90%。



同时，vivo今年也在大力推进其5G战略。刘宏表示，本月中下旬开始，vivo的5G手机日产能可破10万台。他还预测，预计在今年第四季度或者年底，5G手机的价格将下降至1500元左右。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7402046）

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