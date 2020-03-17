中关村在线消息：北京时间3月17日消息，近期苹果正式宣布，他们将关闭除大中华区以外的所有Apple Store门店。一些声音表示非常担心苹果的营收状况。不过，一些分析师表示，苹果公司20%到30%的收入来自实体店，而他们更多的收入则是来自线上。



分析师称苹果消费者转至线上 门店关闭影响不大

分析师们认为，苹果无需动用巨额现金储备来缓解收入下滑，而在门店关闭的这段时间里苹果的营收将继续增长。不过，分析师们也预警到，门店关闭终究还是会影响到股东们的利益，这点也是需要苹果考虑清楚的。

3月14日的时候，苹果官网发布公告，称对在中国的苹果团队表示衷心的感谢，并于今日起恢复大中华区所有门店的正常运营。与此同时，苹果将关闭大中华区以外的所有零售店。

苹果在公告中表示：为了应对新型冠状病毒的全球大流行，3月27日之前，将关闭大中华区以外的所有零售店。

不过苹果依旧会在线上为用户持续提供服务，即苹果在线商店将在www.apple.com上开放，用户也可以在App Store上下载App Store应用程序。如果需要服务和支持，客户可以访问support.apple.com。苹果对所有零售团队表达感谢，也由衷地感谢每一位用户的体谅。

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