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    红米手机Redmi K30 Pro(全网通/5G版）

    Redmi K30 Pro发布会定档 3月24日直播见

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今天上午，Redmi红米手机官微正式发文宣布，Redmi K30 Pro旗舰手机将于3月24日通过线上直播的方式发布。

    Redmi K30 Pro发布会定档 3月24日直播见
    Redmi K30 Pro将于3月24日直播发布

    据此前消息，Redmi K30 Pro将拥有两款机型，分别为Redmi K30 Pro和Redmi K30 Pro变焦版。这两款机型的主要差别体现在相机技术方面，根据爆料显示，该系列将采用6400万像素的四摄方案，而变焦版有望支持30倍变焦拍摄，且配备了双OIS光学防抖技术。

    Redmi K30 Pro最新渲染图曝光 外观已定
    Redmi K30 Pro渲染图

    其他方面，Redmi K30 Pro系列两款机型将基本保持一致，正面采用无开孔显示屏+升降式前摄方案；核心方面，该机将搭载骁龙865处理器，并X55 5G基带，支持SA/NSA双模5G连接，标配8GB内存。

    价格方面，综合此前潘九堂和卢伟冰透露的消息，Redmi K30 Pro售价将超过3000元，但是该机的售价并不会超越小米10 Pro。综合来看，Redmi K30 Pro系列的最终售价预计在3099-3899之间。【7401230】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Redmi K30 Pro发布会定档 3月24日直播见http://news.zol.com.cn/740/7401230.html

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