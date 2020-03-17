Redmi K30 Pro发布会定档 3月24日直播见

中关村在线消息：今天上午，Redmi红米手机官微正式发文宣布，Redmi K30 Pro旗舰手机将于3月24日通过线上直播的方式发布。



Redmi K30 Pro将于3月24日直播发布

据此前消息，Redmi K30 Pro将拥有两款机型，分别为Redmi K30 Pro和Redmi K30 Pro变焦版。这两款机型的主要差别体现在相机技术方面，根据爆料显示，该系列将采用6400万像素的四摄方案，而变焦版有望支持30倍变焦拍摄，且配备了双OIS光学防抖技术。



Redmi K30 Pro渲染图

其他方面，Redmi K30 Pro系列两款机型将基本保持一致，正面采用无开孔显示屏+升降式前摄方案；核心方面，该机将搭载骁龙865处理器，并X55 5G基带，支持SA/NSA双模5G连接，标配8GB内存。

价格方面，综合此前潘九堂和卢伟冰透露的消息，Redmi K30 Pro售价将超过3000元，但是该机的售价并不会超越小米10 Pro。综合来看，Redmi K30 Pro系列的最终售价预计在3099-3899之间。【7401230】

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