中关村在线消息：北京时间3月17日消息， 之前知名爆料人SuperDuprTech在其个人账号上表示，从北京时间今天开始，苹果将会在其官网上每天公布一款新品。人们最为关心的iPhone 9，将会在3月20日正式公开。



传苹果新品五连发 iPhone9本周五正式发布

根据SuperDuprTech的爆料，苹果今天将会正式公开Apple TV 4K版，随后将会依次发布iPad Pro、iMac和Mac Mini。而在周五，人们关注的中端机型iPhone 9将会正式公开。值得一提的是，苹果之前已经尝试过直接在官网公开新品。

根据目前的爆料显示，iPhone 9的外观设计与之前曝光的消息保持一致，其正面采用一块4.7英寸LCD显示屏，同时保留了大额头/下巴和Touch ID Home键的设计；同时在背部左上角配备了单摄相机，模组排列也与iPhone 8一致；苹果此次将为该机配备黑、红、银、金、蓝、黄6款机身配色。

配置方面，iPhone 9核心将搭载A13处理器，提供3GB+64/128GB存储规格；机身内置2000mAh电池，且支持IP68级防水以及无线充电，配备Lightning数据线，预计售价为399美元（约2813元）。

（本文图片来自互联网）

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