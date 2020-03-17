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    索尼Xperia Pro售价公布 万元旗舰机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：今日据悉，外媒引美国零售商人士称，Xperia Pro仅在美国等部分国家或地区上市发售，其售价比Xperia 1 Ⅱ要高200-300美元。

    索尼Xperia Pro售价公布 万元旗舰机
    索尼Xperia Pro售价公布 万元旗舰机

    目前暂不确定索尼Xperia 1 Ⅱ在美国的具体价格，不过之前索尼德国官方新闻稿中出现过这款旗舰的售价：1199欧元约合人民币8400元，外媒猜测美版Xperia 1 Ⅱ售价可能是1200美元左右约合人民币8400元。

    如果美版Xperia 1 Ⅱ售价是1200美元的话，那么Xperia Pro售价将是1400-1500美元约合人民币9800元-10500元，它将是万元旗舰的新成员。

    Xperia Pro面向专业影像创作者，它以Xperia 1 Ⅱ为架构开发，同时支持Sub-6GHz与mmWave毫米波。

    据官方介绍，索尼为Xperia Pro特别开发了四向天线技术，在通讯稳定度要求更高的5G毫米波段上，可提供360度全方向通讯接收传送的效能，搭载独家研发的散热技术，能准确提供长时间的高画质影像传输。

    官方尚未公布Xperia Pro的具体规格，但由于是以Xperia 1 Ⅱ为基础开发而来，预计会搭载高通骁龙865旗舰平台。【7401219】

    （文字图片来自互联网）

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