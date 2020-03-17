中关村在线消息：据悉，近日微软向多家媒体发出邀请函，宣布将于美国东部时间3月30日上午8点（北京时间3月30日20点）以线上直播的方式来发布新产品。











微软3月30日线上发布会：个人版Microsoft365亮相

在本次线上发布会上，有望听到更多关于Office 365的发展计划，包括一些专注于生产力的新应用和服务。

Microsoft 365的普通消费者订阅版本——“Life”品牌也也有作为主角登场。

据目前掌握的信息，微软内部一直在开发“Life”版的Microsoft Teams，提供诸如发送位置、共享家庭日历和文档之类的功能。此前谣传还表示Microsoft 365 Life还会提供包括密码管理器和Office等服务。

在这场发布会上并不会透露任何新的Surface硬件信息。微软通常会在春季发布会上公布一些Surface硬件的信息，但是这次线上发布会主要集中在Office等软件服务上，不会公布Surface Go和Surface Book 3的任何信息。【7401216】

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