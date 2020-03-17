中关村在线消息：近日据外媒9to5Mac消息，在深入挖掘iOS 14的代码之后发现，苹果可能为iPhone SE 2或称之为iPhone 9提供两种屏幕尺寸。



iOS14代码泄露iPhone SE2有两款 标准版和Plus版

网络上传“iPhone SE 2”可能不只有一种屏幕尺寸，在4.7英寸基础上，还会有一款5.5英寸的“Plus”版本。

据iOS 14透露的信息，iPhone SE 2将会继续使用Touch ID指纹识别传感器，之前的消息显示，这款设备延续了现在iPhone 8的外形，只是配置升级，换上了A13处理器和3GB内存。

因海外疫情越来越严重，苹果已经放弃了3月发布任何新品的打算，报道中提到，之前曾有消息称苹果预计会在本月底直接以线上的形式发布iPhone 9。

随着美国等海外国家和地区越来越严重的疫情，这让当地的用户已经无暇顾及生命安全意外的东西，于是苹果也是顺势推迟了新品的发布，至于何时发布，并没有准确的消息。

外媒还表示，苹果虽取消了iPhone 9的发布，但这款廉价新iPhone的生产工作并没有因此停止，特别是富士康国内的工厂目前产能正在快速恢复，不过订单量有所调整，相比之前的目标下调了不少，而这也只是暂时，主要是疫情目前影响了用户的正常选择。【7401213】

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