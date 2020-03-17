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    iPhone 9 Plus首次曝光：5.5英寸+A13+Touch ID

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，苹果iOS 14泄露的代码确认了iPhone 9和新iPad Pro等多款新平的存在。今日，有外媒从代码中发现了一些疑似“iPhone 9 Plus”的证据，该机将于iPhone 9组合来替代之前的iPhone 8/8 Plus。

    iPhone 9 Plus首次曝光：5.5英寸+A13+Touch ID
    iPhone 9 Plus首次被曝光

    据了解，之前已经多次爆出了iPhone 9新机的相关信息，但这还是首次有证据显示苹果将推出一款拥有更大屏幕的“平价”iPhone。

    iPhone 9 Plus首次曝光：5.5英寸+A13+Touch ID
    iPhone 9 Plus将采用5.5英寸屏+后置双摄方案

    综合现有信息，iPhone 9 Plus的外观将继承iPhone 8 Plus的设计，正面采用一块5.5英寸显示屏，屏幕下方配备了实体的Touch ID按键。机身背部则依然延续了iPhone 8 Plus时代的双摄方案，不过苹果的logo改为与iPhone 11系列相同的居放置。

    配置方面，iPhone 9 Plus将与iPhone 9基本保持一致，核心将搭载A13处理器，提供3GB或4GB的内存规格；机身支持IP68级防水以及无线充电，配备Lightning数据线，售价略高于iPhone 9的399美元（约2813元）。【7401210】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone 9 Plus首次曝光：5.5英寸+A13+Touch IDhttp://news.zol.com.cn/740/7401210.html

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