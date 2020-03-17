早报：苹果新iPad曝光 任天堂Switch全系遭破解

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型号已现身数据库！新款iPad发布在即 升级幅度大





欧亚经济委员会数据库已经提前出现了苹果即将发布的产品，这次是传言很久的新款iPad，型号为A2229。这款平板电脑运行的是iPadOS 13，只是不清楚是 iPad 、iPad Pro还是 iPad mini。



按照之前的动态来看，欧亚经济委员会数据库出现的型号，基本都确定是苹果要发布的新品，而之前其已经多次成功预测苹果新设备，包括Mac、iPad、iPad、iPad Pro、Apple Watch和AirPods等。

iOS 14中透露已经透露全新的iPad Pro，其一大卖点也有所突出，iOS 14系统显示，新机将采用与 iPhone 11 Pro 类似的后置三摄系统，同时包含ToF 3D传感器。ToF传感器是为了AR功能。

AMD 7nm锐龙APU内核首公开！CPU八核心+GPU八核心





黄色区域是CPU核心，Zen架构标志性的CCX模块化设计，分为两组共八个核心，中间分布着两组共8MB三级缓存，可能是因为延迟足够低所以不需要太大容量，而二级缓存还是每核心512KB，二三级缓存总容量为12MB。



红色区域则是GPU核心，共计八个计算单元，512个流处理器，其中核心计算单元来自Vega架构，显示和多媒体引擎则借用了Navi架构，是个复合品。

另外还可以看到Infinity Fabric总线模块、双通道内存控制器(DDR4-3200/LPDDR4X-4233)、内存PHY物理层、I/O输入输出模块，以及相关电路。

Renoir APU封装尺寸为25×35×1.38毫米，与上代Picassso完全相同、彼此兼容，但是在晶体管几乎翻番达到98亿个的同时，内核面积却缩小了25％而只有156平方毫米。

“安培”还得等！NVIDIA叫停GTC大会 新闻稿也不发了





GTC 2020原计划在3月22-26日举行，随着疫情蔓延被转移到线上，但很快，NVIDIA宣布取消发布会，改为从3月23日起陆续发布相关新闻。



不过现在，NVIDIA又宣布，出于安全考虑，暂时停止分享GTC 2020的相关新闻。至此，原本预计会在本次大会上公布的下一代“安培”(Ampere)核心正式跳票。

按照惯例，NVIDIA会趁此大会公布基于新核心的新一代Tesla计算卡，甚至可能还有Quadro专业卡，但不会这么快就宣布新一代游戏卡，而随着节奏完全凌乱，RTX 3080 Ti不管原来准备的时间节点如何，都势必会顺应推迟。

任天堂要气疯！Switch全系遭破解 下周量产





破解团队TX(Team-Xecuter)于近日通过博客对外宣称，受疫情影响，原先提供生产Switch元器件的工厂暂时停止了生产，因此破解芯片恐将涨价，缺货。与此同时，一批正在工厂试产的样品目前已经进行到了最后的测试阶段，不出意外的话，modchip会进入量产。



此次modchip分为SX Core和SX Lite两种版本，都包含SX OS破解系统的授权，具体区别方面，SX Lite仅用于破解Switch Lite，而SX Core则是支持全系Switch。Mod3DSCard上，SX Lite定价9.88美元，SX Core定价10.88美元。不过需要注意的是，由于modchip是硬破，用在老版Switch上可即插即用，但Lite和长需航版需要加焊以确保稳定。

据介绍，任天堂Switch在2017年3月发布了旗下首款旗舰级游戏主机NINTENDO SWITCH。在2019年的时候，任天堂更新了拥有更长电池寿命的Switch Lite。与此同时，中国大陆版也在同年的12月4日由腾讯进行了正式发售。

Windows 10终于达成10亿月活用户





微软官方骄傲地宣布，Windows 10月度活跃用户已经正式突破10亿大关！值得一提的是，微软今年初曾经说过一次Windows 10已经拥有10亿用户，但当时是按照安装设备数量计算的，但是显然月活用户指标更有意义，它表明有多达10亿用户已经把Windows 10作为日常系统使用。



微软上次公布Windows 10活跃用户量还是2019年9月，当时的数字是9.9亿，而随着Windows 7系统退出历史舞台，Windows 10迎来了一个小高潮，半年收获1000万新的活跃用户，终于迈过了10亿这个门槛。

微软Xbox Series X完整规格公布 向下兼容所有主机





微软今天公布了 Xbox Series X 完整规格，新主机搭载了AMD 8核CPU，显卡为52组CU，即3328 流处理器。



同时Xbox Series X将百分之百向下兼容Xbox One S、Xbox One X等所有旧主机，而凭借强大的硬件规格，以及SSD固态硬盘、Velocity存储架构，现有和旧游戏在新主机上可以获得“更快的启动和加载时间、更稳定的帧率、更高的分辨率、更好的画质”，微软将“利用全新的技术和创新，进一步增强现有游戏在新主机上当的体验”。

科隆游戏展：不慌，暂定 8 月举办





今天科隆游戏展Gamescom发布推特，就目前情况给出了一个简短说明，表示就当前形势判断，Gamescom 2020暂定今年8月底举办。



Gamescom表示最近收到许多疫情是否会影响科隆游戏展的问询，其对此高度重视，表示保护访客与合作伙伴的健康是第一要务；3月10日，科隆市确实禁止了千人以上的聚集性活动，但该禁令有效至4月10日，鉴于Gamescom 2020计划于今年8月底举办，所以就目前判断暂时不受影响。当然，Gamescom也表示，会密切关注形势，目前仅依据当下的状态做决定，如果Gamescom 2020取消，已购门票将全额退款。

马云：将向非洲54个国家捐赠600万只口罩等防疫物资





马云通过个人官方微博发文称，非洲的医疗资源相对缺乏，一旦蔓延，后果不堪设想。



为了支持非洲国家对抗疫情，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会决定，将为非洲54个国家每个国家捐赠10万个口罩、1000件防护服和1000个防护面罩，并且为每个非洲国家捐赠2万个检测试剂盒，还将立刻与非洲各国医疗机构合作，提供新冠病毒临床治疗网上培训资料。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7401189）

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