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    早报：苹果新iPad曝光 任天堂Switch全系遭破解

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

    型号已现身数据库！新款iPad发布在即 升级幅度大

    早报

    欧亚经济委员会数据库已经提前出现了苹果即将发布的产品，这次是传言很久的新款iPad，型号为A2229。这款平板电脑运行的是iPadOS 13，只是不清楚是 iPad 、iPad Pro还是 iPad mini。

    按照之前的动态来看，欧亚经济委员会数据库出现的型号，基本都确定是苹果要发布的新品，而之前其已经多次成功预测苹果新设备，包括Mac、iPad、iPad、iPad Pro、Apple Watch和AirPods等。

    iOS 14中透露已经透露全新的iPad Pro，其一大卖点也有所突出，iOS 14系统显示，新机将采用与 iPhone 11 Pro 类似的后置三摄系统，同时包含ToF 3D传感器。ToF传感器是为了AR功能。

    AMD 7nm锐龙APU内核首公开！CPU八核心+GPU八核心

    早报

    黄色区域是CPU核心，Zen架构标志性的CCX模块化设计，分为两组共八个核心，中间分布着两组共8MB三级缓存，可能是因为延迟足够低所以不需要太大容量，而二级缓存还是每核心512KB，二三级缓存总容量为12MB。

    红色区域则是GPU核心，共计八个计算单元，512个流处理器，其中核心计算单元来自Vega架构，显示和多媒体引擎则借用了Navi架构，是个复合品。

    另外还可以看到Infinity Fabric总线模块、双通道内存控制器(DDR4-3200/LPDDR4X-4233)、内存PHY物理层、I/O输入输出模块，以及相关电路。

    Renoir APU封装尺寸为25×35×1.38毫米，与上代Picassso完全相同、彼此兼容，但是在晶体管几乎翻番达到98亿个的同时，内核面积却缩小了25％而只有156平方毫米。

    “安培”还得等！NVIDIA叫停GTC大会 新闻稿也不发了

    早报

    GTC 2020原计划在3月22-26日举行，随着疫情蔓延被转移到线上，但很快，NVIDIA宣布取消发布会，改为从3月23日起陆续发布相关新闻。

    不过现在，NVIDIA又宣布，出于安全考虑，暂时停止分享GTC 2020的相关新闻。至此，原本预计会在本次大会上公布的下一代“安培”(Ampere)核心正式跳票。

    按照惯例，NVIDIA会趁此大会公布基于新核心的新一代Tesla计算卡，甚至可能还有Quadro专业卡，但不会这么快就宣布新一代游戏卡，而随着节奏完全凌乱，RTX 3080 Ti不管原来准备的时间节点如何，都势必会顺应推迟。

    任天堂要气疯！Switch全系遭破解 下周量产

    早报

    破解团队TX(Team-Xecuter)于近日通过博客对外宣称，受疫情影响，原先提供生产Switch元器件的工厂暂时停止了生产，因此破解芯片恐将涨价，缺货。与此同时，一批正在工厂试产的样品目前已经进行到了最后的测试阶段，不出意外的话，modchip会进入量产。

    此次modchip分为SX Core和SX Lite两种版本，都包含SX OS破解系统的授权，具体区别方面，SX Lite仅用于破解Switch Lite，而SX Core则是支持全系Switch。Mod3DSCard上，SX Lite定价9.88美元，SX Core定价10.88美元。不过需要注意的是，由于modchip是硬破，用在老版Switch上可即插即用，但Lite和长需航版需要加焊以确保稳定。

    据介绍，任天堂Switch在2017年3月发布了旗下首款旗舰级游戏主机NINTENDO SWITCH。在2019年的时候，任天堂更新了拥有更长电池寿命的Switch Lite。与此同时，中国大陆版也在同年的12月4日由腾讯进行了正式发售。

    Windows 10终于达成10亿月活用户

    早报

    微软官方骄傲地宣布，Windows 10月度活跃用户已经正式突破10亿大关！值得一提的是，微软今年初曾经说过一次Windows 10已经拥有10亿用户，但当时是按照安装设备数量计算的，但是显然月活用户指标更有意义，它表明有多达10亿用户已经把Windows 10作为日常系统使用。

    微软上次公布Windows 10活跃用户量还是2019年9月，当时的数字是9.9亿，而随着Windows 7系统退出历史舞台，Windows 10迎来了一个小高潮，半年收获1000万新的活跃用户，终于迈过了10亿这个门槛。

    微软Xbox Series X完整规格公布  向下兼容所有主机

    早报

    微软今天公布了 Xbox Series X 完整规格，新主机搭载了AMD 8核CPU，显卡为52组CU，即3328 流处理器。

    同时Xbox Series X将百分之百向下兼容Xbox One S、Xbox One X等所有旧主机，而凭借强大的硬件规格，以及SSD固态硬盘、Velocity存储架构，现有和旧游戏在新主机上可以获得“更快的启动和加载时间、更稳定的帧率、更高的分辨率、更好的画质”，微软将“利用全新的技术和创新，进一步增强现有游戏在新主机上当的体验”。

    科隆游戏展：不慌，暂定 8 月举办

    早报

    今天科隆游戏展Gamescom发布推特，就目前情况给出了一个简短说明，表示就当前形势判断，Gamescom 2020暂定今年8月底举办。

    Gamescom表示最近收到许多疫情是否会影响科隆游戏展的问询，其对此高度重视，表示保护访客与合作伙伴的健康是第一要务；3月10日，科隆市确实禁止了千人以上的聚集性活动，但该禁令有效至4月10日，鉴于Gamescom 2020计划于今年8月底举办，所以就目前判断暂时不受影响。当然，Gamescom也表示，会密切关注形势，目前仅依据当下的状态做决定，如果Gamescom 2020取消，已购门票将全额退款。

    马云：将向非洲54个国家捐赠600万只口罩等防疫物资

    早报

    马云通过个人官方微博发文称，非洲的医疗资源相对缺乏，一旦蔓延，后果不堪设想。

    为了支持非洲国家对抗疫情，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会决定，将为非洲54个国家每个国家捐赠10万个口罩、1000件防护服和1000个防护面罩，并且为每个非洲国家捐赠2万个检测试剂盒，还将立刻与非洲各国医疗机构合作，提供新冠病毒临床治疗网上培训资料。

    好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7401189）

    （本文图片来自于互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7401189.html report 4359 科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。型号已现身数据库！新款iPad发布在即 升级幅度大欧亚经济委员会数据库已经提前出现了苹果即将发布的产品，这次是传言很久的新款iPad，型号为A2229。这款平板电脑运行的是iPadOS 13，只是不清楚是 iPad 、iPad Pro还...
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