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    三星挖孔新机GalaxyA11公布：配4000mAh大电池

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：今日据悉，三星低调上线了去年Android销量冠军Galaxy A10的后续机型——入门新机Galaxy A11。

    三星挖孔新机GalaxyA11公布：配4000mAh大电池
    三星挖孔新机GalaxyA11公布：配4000mAh大电池

    Galaxy A11搭载了6.4英寸HD+分辨率的挖孔全面屏，处理器型号未知，八核心，主频1.8GHz，存储有2+32GB和3+32GB两种可选，电池4000mAh，15W加速充电。

    Galaxy A11搭载了前置800万像素单摄，后置1300万像素主摄+500万像素广角+200万像素景深。

    Galaxy A11还采用了塑料材质机身，背部指纹识别，有蓝、红、白、黑四色可选，搭载3.5mm耳机孔，三围161.4x76.3x8.0毫米，重量177g。

    至于价格三星尚未公布，猜测可能定价在10000卢比左右，约合人民币966元。

    A系列是三星最畅销的手机系列，其中Galaxy A10还拿下了2019年Android手机销量冠军。【7400782】

    （文字图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7400782.html report 668 中关村在线消息：今日据悉，三星低调上线了去年Android销量冠军Galaxy A10的后续机型——入门新机Galaxy A11。三星挖孔新机GalaxyA11公布：配4000mAh大电池Galaxy A11搭载了6.4英寸HD+分辨率的挖孔全面屏，处理器型号未知，八核心，主频1.8GHz，存储有2+32GB和3+32GB两种...
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