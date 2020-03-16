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    Xbox Series X性能信息流出 主机史上最复杂CPU

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间3月16日消息，近日推特用户@blueisviolet放出了众多微软新主机Xbox Series X的性能信息。这名用户表示，Xbox Series X将会采用主机史上最复杂的CPU，尤其是它将同时使用ARM和x86处理器架构。

    Xbox Series X性能信息流出 主机史上最复杂CPU
    Xbox Series X性能信息流出 主机史上最复杂CPU

    @blueisviolet在爆料中还提到，Xbox Series X将会拥有多个CPU集群，单个集群内有多个CPU核心，同时这台主机的处理器将会采用7nm制程工艺。不过，从目前这则传言所提供的信息来看，仍然是没法进一步得到证实的。

    此前微软在去年正式发布了他们的新主机Xbox Series X。不过一直有传闻显示，微软还准备公布一台廉价机型微软Xbox Series S。现在，有媒体爆出了Xbox Series S的更多消息，尤其是性能。

    代号Lockhart的Xbox Series S将不会配备光驱。这款主机的GPU大约为4 Teraflops，相比Xbox One X的6 Teraflops要低出一些。不过报道中也提到，Xbox Series S采用了AMD的下一代NAVI架构，因此也超越了当前硬件。价格方面，Xbox Series S售价将为299美元，这样的价格远远要比Xbox One X同捆版低。

    （本文图片来自互联网）

    （7400710）

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