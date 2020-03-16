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    苹果A14处理器跑分流出 性能提升明显

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间3月16日消息，近日网上有消息显示，苹果的新处理器A14处理器跑分现身Geekbench跑分站。根据跑分成绩显示，A14处理器单核跑分为 1658，多核跑分为 4612，主频高达 3.1GHz。

    苹果A14处理器跑分流出 性能提升明显
    苹果A14处理器跑分流出 性能提升明显

    此前供应链消息人士透露，苹果iPhone 12系列将全部搭载A14处理器，采用台积电5纳米制程打造。苹果已包下台积电三分之二的5nm产能，后者将于2020年第二季底开始量产A14处理器。台积电的5纳米目前已进入试产阶段，2020年上半年进入量产，苹果及华为海思是首批两大客户。

    iPhone 12系列将全数搭载高通5G基带X55。高通X55是现在唯一同步支援Sub-6GHz及mmWave的5G通讯基带，苹果将依各国5G的开通情况，而搭载仅支援Sub-6GHz的5G基带或同时支援Sub-6GHz及mmWave毫米波的5G基带，在苹果的强劲需求带动下，高通已开始大举扩张2020年7纳米产能。

    （本文图片来自互联网）

    （7400696）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7400696.html report 751 中关村在线消息：北京时间3月16日消息，近日网上有消息显示，苹果的新处理器A14处理器跑分现身Geekbench跑分站。根据跑分成绩显示，A14处理器单核跑分为 1658，多核跑分为 4612，主频高达 3.1GHz。苹果A14处理器跑分流出 性能提升明显此前供应链消息人士透露，苹果iPhon...
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