中关村在线消息：北京时间3月16日消息，近日网上有消息显示，苹果的新处理器A14处理器跑分现身Geekbench跑分站。根据跑分成绩显示，A14处理器单核跑分为 1658，多核跑分为 4612，主频高达 3.1GHz。



苹果A14处理器跑分流出 性能提升明显

此前供应链消息人士透露，苹果iPhone 12系列将全部搭载A14处理器，采用台积电5纳米制程打造。苹果已包下台积电三分之二的5nm产能，后者将于2020年第二季底开始量产A14处理器。台积电的5纳米目前已进入试产阶段，2020年上半年进入量产，苹果及华为海思是首批两大客户。

iPhone 12系列将全数搭载高通5G基带X55。高通X55是现在唯一同步支援Sub-6GHz及mmWave的5G通讯基带，苹果将依各国5G的开通情况，而搭载仅支援Sub-6GHz的5G基带或同时支援Sub-6GHz及mmWave毫米波的5G基带，在苹果的强劲需求带动下，高通已开始大举扩张2020年7纳米产能。

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