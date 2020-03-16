中关村在线消息：北京时间3月16日消息，今天上午，前阿里巴巴董事局主席马云终于开通了其个人的推特账号，马云的第一条推文中就提到了他组织的对美捐赠口罩和检测试剂盒等物资已经从上海出发，正在发往美国。



马云开通个人推特账号 捐赠美国物资上海起飞

前几天，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会官方表示，已通过多方努力筹到了50万份检测试剂盒和100万只口罩，这批物资已准备就绪发往美国，捐赠给美国人民。

此前我们曾经报道过马云公益基金会向日本捐赠100万只口罩的消息。随后马云再次在微博宣布，他们又筹集了100万口罩，捐献给伊朗受难的人们。

马云在微博中说到：“万里尚为邻，相扶无远近。最近伊朗疫情日趋严重，医疗物资缺乏，看到那么多人得病，特别是很多妇女、孩子……我们感同身受。这几天我们又多方努力，筹集到了100万只口罩，虽然路途遥远，运送相当曲折，但是我们会尽最大努力....火速发往德黑兰，希望这些物资能够缓解燃眉之急，能够保护那里的孩子，希望疫情尽快结束，世界安康。浪滔滔人渺渺，海天云外，心忧波斯小昭安好？”

（本文图片来自互联网）

（7400687）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：马云开通个人推特账号 捐赠美国物资上海起飞http://news.zol.com.cn/740/7400687.html