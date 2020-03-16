中关村在线消息：近日据悉，据游戏行业分析公司DFC的最新报告，次世代主机PS4和Xbox Series X可能会受疫情影响无法如期在2020年圣诞节档期发售。



分析公司预测：次世代主机或因新冠疫情推迟发售

“新冠病毒可能会对两款主机的交货时间产生短期的重大影响。很有可能这两款主机或其中某一款将无法在2020年正式发售。即使发售了，供货压力也会很大，早期定价可能高于预期。

现在，全球经济处于前所未有的不确定状态，即使情况在几周后缓和，前沿新游戏主机的生产与销售能力已经遭到严重削弱。”

PS5和Xbox Series X的芯片供货商AMD表示次世代主机的相关计划正在照常进行，虽然中国疫情已经开始得到控制，但欧洲和北美才刚开始受到影响。

不过DFC的预测报告也并不是全面悲观，他们认为次世代主机的消费需求将非常旺盛，无论何时发售都会成为炙手可热的商品。

“好消息是，消费需求可能会比以往更高。需求会远远超过供货，长远的销量也会增长。另外，政府和群众的小心谨慎应该可以确保，本次疫情将是一次相对较短的危机。

PS5和Xbox Series X的发售将创造用户需求的新纪录。索尼与微软面临的挑战时确保他们的新主机能够符合玩家们的预期。考虑到现有情况，等待并确保首批供货的质量是最稳妥的选择。”【7400679】

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